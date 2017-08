Concerti pop-rock-folk a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 4 al 6 agosto

TOP 15 EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 4 - 6 AGOSTO

TUTTE LE FESTE ROCK E RASSEGNE MUSICALI ESTIVE SUL TERRITORIO BERICO

GUIDA ALLE FESTE IN DISCOTECA NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 4 - 6 AGOSTO

Numerosi i concerti, live ed esibizioni previste sul territorio berico per il fine settimana da giovedì 3 a domenica 6 agosto fino a mercoledì 9 agosto.

Entra nel vivo la rassegna artistica "Opera Estate Festival 2017" a Bassano del Grappa con numerosi spettacoli nel comprensorio bassanese ed in altre località della Pedemontana Veneta.

Tante anche le rassegne musicali a lungo termine sul territorio berico: "OpeNights 2017" a Vicenza; "I Giovedì Estivi Agugliaresi" ad Agugliaro (fino al 24 agosto) e "Acoustic Festival" con i mercoledì live a Bassano del Grappa (2 - 30 agosto)

Terminerà venerdì sera a Valdagno la rassegna musicale "Femminile Singolare" di cantaurato per sole donne.

Per la musica classica e contemporanea tornano i "Notturni Palladiani 2017" al Palladio Museum di Vicenza.

EVENTI SPECIALI - LE MOVIDA MUSICALI ALL'APERTO:

MONTECCHIO MARITTIMA BEACH PARTY. Da mercoledì 2 a domenica 6 agosto ritorna "Montecchio Marittima Beach Party" in piazza Marconi, trasformata in spiaggia, a Montecchio Maggiore con musica, aperitivi e il torneo di beach volley. Previsti 5 serate musicali diverse con spettacoli ed eventi con vari format conosciuti a livello locale e nazionale. Programma: mercoledì "Eterea" con i 4 elementi terra (house) - aria (commerciale) - acqua (hip hop) - fuoco (rock); giovedì Afro Night con "Star Gate Sotto le Stelle" con Yano e Showzer Live Performance & Percussion; venerdì "Freak" con Mr. Topeka & Mattia Sonic; sabato "90 Time" by Wonderland; domenica "Cuore Matto" con gli special guest Aldo Fontana e Ciuffo. Non mancheranno cibi e bevande con lo street food dalla paella agli arrosticini fino ai drink e cocktail: previste promozioni speciali con pacchetti famiglie oltre ad un Area Bimbi con gonfiabili. Ingresso libero.

BEVAME FESTIVAL 2017. Da giovedì 3 a sabato 5 agosto ci sarà il "Bevame Festival 2017" a San Giovanni in Monte di Barbarano Vicentino con musica e spettacoli oltre a degustazioni negli stand gastronomici. Programma: live dei "Los Massadores" (giovedì 3 agosto); la battaglia dei cuscini "Morbidi" (venerdì 4 agosto); "Afro Night" con Yano Dj (sabato 5 agosto). Ingresso libero.

VILLAVERLA SUMMER FEST a Villaverla in piazza delle Fornaci - Da venerdì 4 a lunedì 7 agosto è in calendario il "Villaverla Summer Fest 2017" a Villaverla con 4 serate musicali in occasione della 46° Sagra di San Domenico. Programma con 4 format collaudati sul territorio berico: la fiesta latina "Makarena" (venerdì 4 agosto); "Roba Da Matti" (sabato 5 agosto); "Aperitiviamoci" (domenica 6 agosto); "La Macchina del Tempo 80-90-2000" (lunedì 7 agosto) - Ingresso gratuito.

HAPPY HOUR MUSICALE: SAGRA DELLA MADONNA DELL'ACQUA. Da sabato 29 luglio a lunedì 7 agosto si terrà la tradizionale "Sagra della Madonna dell'Acqua" a Mussolente presso il Parco della Vittoria in via Roma con 9 giorni di spettacoli, concerti, musica dal vivo di orchestre e dj set, tornei di carte, luna park con giostre per bambini, enoteca, banco "panini onti", chioschi spritz e birra oltre allo stand enogastronomico pavimentato al coperto di 1600 metri quadri ed aperto ogni sera dalle 19.30. Specialità culinarie venete: primi piatti con bigoli e gnocchi al ragù o al pomodoro; carne alla griglia, costicine e salsicce; baccalà con polenta; costate (solo giovedì sera). Tutti i giorni sarà attiva l'Area Giovani in zona chioschi, accompagnata da dj set e spritz con "happy hour" dalle 19.30 con Christian Paja in console. Programma 2° weekend: "Mussolente Country Night" con Luka & Nike (venerdì 4 agosto) - live dei "Rock Star" Vasco Rossi Tribute Band (sabato 6 agosto) - live dei "Novaluna Party Band" (domenica 6 agosto). Ingresso libero.

FESTIVAL E RASSEGNE MUSICALI: