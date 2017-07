Concerti pop-rock a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 14 al 16 luglio

TOP 15 EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 14 - 16 LUGLIO

TUTTE LE FESTE ROCK E RASSEGNE MUSICALI ESTIVE SUL TERRITORIO BERICO

GUIDA ALLE FESTE IN DISCOTECA PER IL WEEKEND 14 - 16 LUGLIO

Numerosi i concerti, live ed esibizioni previste sul territorio berico per il fine settimana da giovedì 13 a domenica 16 luglio fino a mercoledì 19 luglio,

Tra tutti spicca sicuramente il "Ferrock Festival 2017", la più grande feste rock di Vicenza al Parco Retrone con 6 giorni di musica a grandi livelli insieme alla rassegna prestigiosa "Stelle del Rock" ai Castelli di Giulietta e Romeo a Montecchio Maggiore.

Continua con grandissimo successo il "Marostica Summer Festiva 2017" con la festa musicale "Senorita Hip Hop Party" (venerdì 14 luglio) e il party scenografico "2000 Wonderland" con le migliori hit del primo decennio del terzo millennio by "90 Wonderland" oltre all'inaugurazione della rassegna artistica "Opera Estate Festival 2017" a Bassano del Grappa con lo spettacolo teatrale "Arlecchino Furioso".

Tante anche le rassegne musicali a lungo termine sul territorio berico:"Anguriara Lounge" a Lugo di Vicenza; "Patchwork" ad Arzignano; "Femminile Singolare" a Valdagno; "Lonigo Postounico" a Lonigo; "Jazz Riviera" alla Playa Arsenale di Schio; "Summer.Off" a Montecchio Maggiore; "Acustica in Rocca" ad Arzignano; "Cascina Sound" a Zanè; "Pane e Musica" a Schio, Santorso e Piovene Rocchette; "Acoustic Festival 2017" a Bassano del Grappa; "OpeNights 2017" a Vicenza; "I Giovedì Estivi Agugliaresi" ad Agugliaro; il "Festival Note d'Estate 2017" ad Arzignano.

Per la musica classica e contemporanea tornano i "Notturni Palladiani 2017" al Palladio Museum di Vicenza e "I Venerdì al Monte 2017" alla Chiesa di San Vincenzo di Vicenza.

FESTIVAL E RASSEGNE MUSICALI:

FERROCK FESTIVAL 2017. Da martedì 11 a domenica 16 luglio si terrà il "Ferrock Festival 2017" con una serie di concerti al Parco Retrone di Vicenza per una delle più belle manifestazioni della città, che è diventatata un simbolo musicale negli anni per molte generazioni come il festival rock più grande del capoluogo berico. Presenti la "Street Food Truck Area", un "Wine Bar", un "New Bar", uno stand con birre artigianali e il mercatino etnico. Main Stage: Damien Mc Fly + i vincitori del premio Ferrock 2017 del Vicenza Rock Contest (martedì 11 luglio); "Fleshgod Apocalypse" e "Golden Jubilee" (mercoledì 12 luglio); "Apres La Classe" e "Odd-Rey" (giovedì 13 luglio); "Derozer" e "One Eyed Cats" (venerdì 14 luglio); "99 Posse" + i primi tre classificati del "Vicenza Rock Contest" (sabato 15 luglio). Nel Second Stage, si esibiranno 28 band band emergenti già selezionate in tutte le serate del festival dalle 19.30. Infine domenica 16 luglio torna il grande evento "Holi il Festival dei Colori" con la super festa delle "polverine multicolor", che dipingeranno migliaia di giovani per uno spettacolo emozionante ad alto impatto visivo da vivere e ballare in un arcobaleno ritmato da musica live e dj set (ingresso a 1 euro).

STELLE DEL ROCK. Da giovedì 13 a sabato 15 luglio ai Castelli di Romeo e Giulietta di Montecchio Maggiore ci sarà la rassegna "Stelle del Rock" con 3 concerti-tributo alle grandi band del passato. Programma: "Fame di Lupi & Friends" (Tribute Band Deep Purple, Led Zeppelin e Jethro Tull) giovedì 13 luglio / "Cafè Racers" (Tribute Band Dire Straits) venerdì 14 luglio / "Wit Matrix" (Tribute Band Pink Floyd) sabato 15 luglio. Prevendite: 4 euro giovedì - 6 euro venerdì - 12 euro sabato.