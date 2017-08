Concerti pop-rock a Vicenza e provincia: guida per il Ponte di Ferragosto

TUTTE LE FESTE ROCK E RASSEGNE MUSICALI ESTIVE SUL TERRITORIO BERICO

GUIDA ALLE FESTE IN DISCOTECA NEL VICENTINO PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

AGOSTO 2017: SAGRE - ESCURSIONI - PISCINE - CHIOSCHI - CINEMA ALL'APERTO

TOP 5 EVENTI DI FERRAGOSTO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

FERRAGOSTO 2017: TUTTI GLI EVENTI SUL TERRITORIO BERICO

PONTE DI FERRAGOSTO: GI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO DI VICENZA

TOP 15 EVENTI NEL VICENTINO PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

Numerosi i concerti, live ed esibizioni previste sul territorio berico per il Ponte di Ferragosto da giovedì 10 a martedì 15 agosto.

Tra tutti gli appuntamenti spicca indubbiamente il concerto di Francesco Renga in pazza Carli ad Asiago (lunedì 14 agosto).

Continua con successo la rassegna artistica-culturale "Opera Estate Festival 2017" a Bassano del Grappa con numerosi spettacoli nel comprensorio bassanese ed in altre località della Pedemontana Veneta.

Si chiuderà venerdì l'appuntamento tradizionale con "OpeNights 2017: Music - Drink - Art Sotto le Stelle" a Vicenza.

Proseguono i "I Giovedì Estivi Agugliaresi" ad Agugliaro (fino al 24 agosto) e "Acoustic Festival" con i mercoledì live a Bassano del Grappa (2 - 30 agosto)

Per la musica classica e contemporanea tornano i "Notturni Palladiani 2017" al Palladio Museum di Vicenza oltre all'Asiago Festival e al Festival Concertistico Internazionale degli Organi Storici del Vicentino in varie chiese del territorio berico

EVENTI SPECIALI - LE MOVIDA MUSICALI ALL'APERTO:

ASIAGO LIVE. Da sabato 12 a lunedì 14 agosto è in programma "Asiago Live" in piazza Carli nella cittadina altopianese. Inaugurazione sabato 12 agosto alle 21 con la fiesta latina "Makarena", dedicata alle sonorità caraibiche e sudamericane con tutti i successi del momento (ingresso libero); domenica 13 agosto alle 21 con l'omaggio ai Pink Floyd a cura dei "Wit Matrix" (ingresso libero) e lunedì 14 agosto alle 21 con il live di Francesco Renga. (ingresso a pagamento in prevendita).

ANGURIARA FARA FESTIVAL 2017 al Campetto Rosso di San Bortolo a Fara Vicentino - Da martedì 8 a martedì 15 agosto dalle 18 alle 2 si terrà il festival "AnguriaraFara 2017" alla 13° edizione con concerti e dj set a San Bortolo di Fara Vicentino - "Open Act" in terrazza con "Happy Hour" dalle 19 alle 20 + dj set dalle 18 alle 21 - Live dalle 21 fino alle 24 e aftershow dalle 24 alle 2 - Line Up: Dj Spiller + Dj Kali (8 agosto) - Ackeejuice Rockers • Daniele Sciolla • Giorgio Poi • Goran Ghirovitz And Tirana's Big band Orchestra • Jhon Montoya • La Libertà In Offerta • Lo Strano Frutto • Medicamentosa • Moplen • Ninos Du Brasil • Novamerica • Populous • Ron Brothers • Willie Peyote. Ingresso gratuito. FOOD & DRINK: Bruschette (fino alle 24) - Insalatone - Panini - Birre alla spina (Peroni Cruda, Peroni Gran Riserva, Weizen Grolsch, Itala Pilsen, Yakima Red, Birrificio San Gabriel) Enoteca con vini DOC delle cantine locali -Cocktail - Long Drink - Aperitivi. LIBRERIA: in vendita libri usati a 1 euro, il gruppo Anguriara Fara verserà 1 ulteriore euro per ogni volume acquistato: il ricavato sarà devoluto all'associazione Medici con l'Africa Cuamm / SEMI DI CARTA: domenica 13 agosto dalle 16 alle 19, laboratori e giochi per bambini. Merenda per tutti e sconto del 20% sulla cena per famiglia/accompgnatori con partecipazione gratuita / READING: giovedì 10 agosto alle ore 20, letture ad alta voce con i volontari del gruppo Laav Leggeri Leggendo di Breganze nei pressi della libreria. AMICI A 4 ZAMPE: sono i benvenuti, ma solo a guinzaglio: se di media/grossa taglia è obbligatorio l'utilizzo di museruola. Info: www.anguriarafara.it - anguriara.fara.festival@gmail.com



Martedì - Local Podcast Marostica dj set + DJ SPILLER + Dj Kali dj set

Mercoledì Powernapcorner dj set + live Lo Strano Frutto + Giorgio Poi + Momostock dj set

Giovedì BaKu Inc. dj set + live Moplen + Willie Peyote feat. Frank Sativa + Disorder dj set

Venerdì Local Podcast Marostica dj set + Medicamentosa + Populous + Leslie Lello dj set

Sabato Lee DeForest dj set + live Jhon Montoya + Ninos Du Brasil + Ali Selecta dj set

Domenica gio dj set + live Daniele Sciolla + Beat Degeneration + Disaster Silva dj set

Lunedì SUPERTEARS dj set + Ron Brothers + Ackeejuice Rockers + AUZA dj set

Martedì Bob Rage & Peanuke dj set + live La Libertà In Offerta + GORAN GHIROVITZ AND THE TIRANA'S BIG BAND ORCHESTRA +

Eros dj set (enoteca afterparty) + BaKu Inc. dj set

ASIAGOFESTIVAL 2017. Dall'8 al 16 agosto è in programma il 51° Asiago Festival in un incontro musicale tra concertisti internazionali e giovani talenti. Programma: dopo l'inaugurazione di martedì con "La Regina dei Pavoni - The Fairy Queen" di T. Purcell con Ensemble Ludus Musicae e il concerto organistico di Karel Martinek di mercoledì, la rassegna verrà dedicata al progetto "L'Officina Cameristica" con le esecuzioni delle opere di Schumann - Schnittke - Brahms (venerdì) e Dvorak - Ravel - Schumann (sabato). Domenica ci sarà il concerto del violoncellista Claudio Pasceri alla Chiesa di San Rocco di Asiago e a Ferragosto il "Concerto dell'Assunta" con il Coro Coenubium Vocale, che si esibirà con la "Cantata della Guerra" nel Duomo di San Matteo.

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DOPO FERRAGOSTO:

SEPTEMBER FEST. Al Teatro Tenda di Barbarano Vicentino dal 16 al 20 agosto è in programma il 35° September Fest con 5 giorni di concerti e serate musicali. Programma: "Timothy & Ostetrika Gamberini" (mercoledì 16 agosto); "O.I.&B." - Zucchero Tribute Band (giovedì 17 agosto); "Blood Brothers" - Bruce Springsteen Tribute Band con 9 musicisti per 3 ore di spettacolo per il tributo al "The Boss" (veenrdì 18 agosto); "One" - Michael Jackson Tribute Band (sabato 19 agosto); "Mendicanti di Luce" e "IBox" (domenica 20 agosto). Durante la manifestazione ci saranno in funzione gli stand enogastronomici per la Festa della Birra. Ingresso sempre libero

BRINTAAL CELTIC FESTIVAL. Al Bosco delle Fontane di Cismon del Grappa da sabato 19 a domenica 27 agosto è in programma in Val Brenta il 16° Brintaal Celtic Folk Festival, dedicato alla musica e della cultura celtica, al Bosco delle Fontane a Cismon del Grappa con 7 band live in 4 giorni (24 - 27 agosto), un mercatino di artigianato etnico, laborativi fantasy per bambini, incontri culturali, escursioni e degustazioni enogastronomiche nel pub e ristorante. Possibilità di camping gratuito per chi rimanesse per più giorni alla manifestazione in un'area comunale adibita a camper, roulotte o tende. Programma: inaugurazione sab. 19 ag. con il rito galiziano della "Queimada" e concerto arcaico con le sonorità galleghe di Paolo Bressan, Luciano Sberze e Massimo Tuzza; giov. 24 ag. inzio festival con "Hotel Rif" (Celtic Folk) + "Etilisti Noti" (Acoustic-Folk); ven. 25 ag. "Uncle Bard and The Dirty Bastards" (Folk Rock) + Mataj Dak Tzich (Folk Punk); sab. 26 ag. "The Real Mc Kenzies" (Punk Folk) e "Mataj Dal Tzich" (Folk Punk); dom. 27 ag. "Boira Fusca" (Folk Rock) + "Hooligans Mountain" (Punk Folk) - Inizio concerti: 21.30 - Apertura area festival: 17.00 giov. e ven. / 15.00 sab. / 12.00 dom.

SARCEDO SUMMER FEST 2017 al Parco Anfiteatro di Sarcedo - Da martedì 22 a sabato 26 agosto si terrà la rassegna musicale "Sarcedo Summer Fest 2017" con una serie di concerti dal vivo nel Parco Anfiteatro di Sarcedo in via Vecelio. Accesso al pubblico dalle 19 con l'apertura dello stand gastronomico e inizio spettacoli alle 21.30 ad ingresso gratuito. Programma: Tobjah - Miss Chain & The Broken Heels (martedì 22 agosto); Matteo Polonara - Cantautore & MataaraTrio + Olly Riva & the Soul Rockets (mercoledì 23 agosto); aperitivo musicale in stand alto con Elisa Erin Bonomo + in Main Stage EBM Earth Beat Movement e Patois Brothers + afetrshow by NL Sound in Hangar Stage (giovedì 24 agosto); aperitivo musicale in Stand Alto con "The Wanderer " + in main Stage Andead e The Rumjacks + aftershow in Hangara Stage by Sombras dj set (venerdì 25 agosto); aperitivo musicale in Stand Alto con i Retrobottega + in Main Stage "Ackeejuice Rockers" - "Kalibandulu" - "Big Fish feat. Kg Man" + aftershow in Hangar Stage by "Ackeejuice Rockers" (sabato 26 agosto).

FESTIVAL E RASSEGNE MUSICALI: