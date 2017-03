Concerti di Primavera: "Orchestra Jupiter" al Teatro Civico di Schio

Orchestra Jupiter è pronta al suo debutto, con i "Concerti di Primavera" al Teatro Civico di Schio. Il primo appuntamento sarà domenica 2 aprile alle ore 17. La rassegna si realizza grazie al sostegno dell'amministrazione comunale e della Fondazione Teatro Civico, e con il supporto da parte di sponsor quali Rivit s.r.l., Famila, Sella, di sostenitori quali lo Studio notarile F. De Stefano e il Podere La Torre, di mecenati quali la famiglia Stefani, e con il partner tecnico Zanta Pianoforti. Protagonista sarà l'orchestra diretta da Filippo Maria Bressan, che invita come solista Filippo Gorini, giovane talentuoso pianista, vincitore nel 2015 del concorso internazionale "Telekom-Beethoven" di Bonn, ad interpretare il Concerto per pianoforte e orchestra n° 5 op. 73 "Imperatore", di Ludwig Van Beethoven (1770-1827).

Ad inaugurare il nuovo percorso dell'Orchestra Jupiter non poteva mancare la Sinfonia n. 41 in Do maggiore KV 551 "Jupiter" di W. A. Mozart, il capolavoro salutato come "il più grande trionfo della composizione strumentale". Colpi di scena, ricchezze ritmiche e melodiche, anticipazioni romantiche, una tecnica compositiva che rivela il più alto genio mozartiano, danno davvero vita a sonorità che possiamo considerare olimpiche.

In apertura di serata, spazio ai giovani anche nel ruolo di compositori, con "Galuppiana" di Federico Perotti (1993), una rielaborazione per oboe e orchestra d'archi di una sonata per organo dell'autore veneziano del '700. Solista all'oboe sarà Remo Peronato, apprezzato musicista vicentino e componente stabile di Orchestra Jupiter.

«Questo primo concerto - racconta Bressan - sarà la nostra presentazione ufficiale al pubblico. Accosteremo il Re dell'Olimpo, di cui prendiamo il nome, ad un Imperatore, con questa pagina che è un vero monumento della musica sinfonica. Al pianoforte avremo un interprete poco più che ventenne, già molto apprezzato e considerato uno dei più interessanti talenti della sua generazione, musicista in cui si fondono temperamento, immaginazione vivida e grande controllo»

FILIPPO GORINI: al concorso di Bonn, a soli 21 anni ha vinto con voto unanime della giuria e ricevendo anche il premio del pubblico. Nel 2016 ha effettuato una tournée con la Klassische Philharmonie di Bonn nelle principali città tedesche (Bonn, Amburgo,Norimberga, Hannover, Brema, Stoccarda), debuttando in recital per il Beethovenfest di Bonn. Allievo di Maria Grazia Bellocchio, si è lLaureato in pianoforte con lode e menzione d'onore al Conservatorio "G.Donizetti" di Bergamo); è allievo di Pavel Gililov presso il "Mozarteum" di Salisburgo, e di Alfred Brendel. La stagione 2016/17 lo vede in concerto con l'Orchestra Sinfonica del Lichtenstein, la Filarmonica Slovacca e l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, oltre a numerosi recital in Europa, tra i quali il ritorno alla Konzerthaus di Berlino nel maggio 2017, e, in Italia, con il debutto per la Società del Quartetto di Milano e per il Festival pianistico di Brescia e Bergamo.

La stagione proseguirà con il concerto dell'Orchestra Sinfonica Giovanile dell'Alpe Adria, diretta da Tristan Uth, sabato 29 aprile alle ore 21, mentre domenica 7 maggio, alle ore 17, torna l'Orchestra Jupiter, con Enrico Bronzi violoncello solista e direttore.

