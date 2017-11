Concerti a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 10 al 12 novembre

Felice weekend gentili lettori!

Tanti gli appuntamenti musicali sul territorio berico nel fine settimana da venerdì 10 a domenica 12 novembre tra live, esibizioni, performance, concerti e tributi di cover band.

WEEKEND LIVE:

MAMALOCA LIVE WEEKEND - VICENZA. Doppio appuntamento live alle 221 al Mamaloca di Vicenza in Strada del Pasubio 421: venerdì doppio live rock italiano con "Virgo" e "Soul's Fire" (venerdì 10 novembre) e live rock anni '70-'80 con il gruppo "L'Altromondo" (sabato 11 novembre). Pre&After show rock dj set. Ingresso libero. Aggiornamenti: www.facebook.com/mamaloca.costabissara/

THE BIG LIVE WEEKEND - TORRI DI QUARTESOLO. Quattro appuntamenti al "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo: ogni giovedì alle 21 serata tradizionale The Big Country con Shanna Lynn e dj set by Marco Bianucci; venerdì alle 22 i Lies - Guns N' Roses Tribute Band; sabato con i "Bandita" (100% Musica Italiana); ogni domenica alle 21 "Domingo Social" con Baila Latino by Corinna Staff. Ingresso libero. Aggiornamenti: www.thebigvicenza.it - www.facebook.com/THEBIGVICENZA/

TERZO PONTE LIVE WEEKEND - BASSANO DEL GRAPPA. Weekend musicale intenso al Terzo Ponte a Bassano del Grappa con 4 appuntamenti: giovedì alle 21 con "Jazz Conversations"; venerdì alle 22 con il gruppo Harry Piccirillo; sabato alle 21 con I Vitelloni di Felloni; chiusura domenica alle 10 alle 14.30 per l'Aperitivo-Brunch Musicale con stuzzichini dolci e salati e dalle 18 free buffet con dj set. Ingresso riservato ai soci Arci. Aggiornamenti: www.terzoponte.it - www.facebook.com/terzoponte.it/

BOLLICINE LIVE WEEKEND - SCHIO. Due appuntamenti al Bollicine di Schio in via Veneto: venerdì live con gli "Almabianca" - Latin Jazz Band e sabato "Wild Child" - The Doors Tribute Band. Ingresso libero. Prossimo appuntamento: sabato 18 novembre "Motopicche" - Motorhead Tribute Band - Aggiornamenti: www.facebook.com/bollicineschio/

VINILE CLUB LIVE WEEKEND & PARTY - ROSA'. Fine settimana intenso al Vinile di Rosà con due appuntamenti: "Dead Party" con le band "The Junction" e "The Sade (venerdì) + "Live Fleshton" e "T Birds Bassano" (sabato).

RASSEGNE MUSICALI:

FESTIVAL CONCERTISTICO INTERNAZIONALE DEGLI ORGANI STORICI DEL VICENTINO. Fino al 17 dicembre è in programma il XX Festival Concertistico Internazionale degli Organi Storici del Vicentino con 33 concerti organistici/corali in varie location del centro storico e della provincia con 27 date. Previsti 13 cori in calendario ed una serie di iniziative particolari e speciali per questa edizione..

CASTELLI E VILLE IN MUSICA. Fino al 5 novembre si terrà il festival "Castelli e Ville in Musica 2017" con spettacoli e concerti (adatti a famiglie, ragazzi e bambini dai 3 e 5 anni) in varie location della Pedemontana Vicentina per la rassegna a cura di "Ensemble Ludus Musicae". Ultimo appuntamento: domenica 5 novembre - ore 16 e ore 19 - Opera La Serva Padrona" di G.B. Pergolesi - Concerti 10 euro adulti - gratuito Under 18 anni / Spettacoli: 5 euro - gratuito Under 3.

AUTUNNO MUSICALE 2017. Festival di musica a Marostica con un repertorio classico in dialogo con le nuove generazioni con 8 appuntamenti nel segno della tradizione da fine settembre al 24 dicembre con la conclusione nel Concerto di Natale.

BBQ FESTIVAL INDOOR - PANTAREI - PIOVENE ROCCHETTE. Ogni venerdì dal 10 novembre al 1 dicembre sempre alle 21 il Pantarei Wine Bar di Piovene Rocchette in via Gorizia 88 organizza il "BBQ Festival Indoor" con il barbecue a cura di "Pit Bad Piggiez Bbq Team Veneto" insieme a musica dal vivo con 4 band diverse: Faithfulness - Skunk Anansie Tribute Band live rock (venerdì 10 novembre - Pulled Pork ); il duo Eva & Remo live pop (venerdì 17 novembre - alette pollo piccanti); "PMI Trio" musica italiana (venerdì 24 novembre - Pepper Stout Beef); il duo Giorgio Zuccolo & Icio Filippi - Unplugged con i classici del rock (venerdì 1 dicembre - American Ribs). Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 388.1559003.