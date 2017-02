"Communication": Spandau Ballet Tribute Band al "The Big"

Venerdì 10 marzo alle 22.30 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 presenta il concerto live con il gruppo "Communication", Tribute Band Spandau Ballet. Il complesso propone le canzoni più famose dello storico gruppo "Spandau Ballet". Membri: Virginio Mussato, voce - Roberto Marcon, basso - Sandro Beggio, tastiere - Marco Greggio, sax e percussioni - Daniele Cesanelli, batteria - Gianluca Bigi, chitarra. A seguire intrattenimento musicale con il dj set by Rita Pagano. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.267203

