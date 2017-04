Claudio Valente e Garbo per "History of New Wave ‘80" al Vinile Club

Venerdì 21 aprile, a partire dalle ore 22.00, il cantautore veneziano CLAUDIO VALENTE, si esibirà dal vivo al VINILE CLUB (Via Capitano Alessio n. 92) di Bassano del Grappa, in apertura al concerto del tour di addio alle scene del cantautore milanese GARBO, nel corso dell'evento "HISTORY OF NEW WAVE '80", dedicato ai maggiori esponenti italiani della new wave e del post punk anni '70 / '80. Non un concerto, non una serata, ma il racconto di un'epoca storico-musicale che rimarrà impressa alle generazioni future. BIGLIETTI: 10 € + 1 € d.p. Introduce la serata il critico musicale e scrittore Mirco Salvadori (Rockerilla, Sherwood.it, Nazione Indiana, Carteggi Letterari) con il reading di un racconto ambientato nel periodo della new wave.

CLAUDIO VALENTE, ex leader delle band Art Dèco, Circle e Telegram, presenterà live le canzoni del suo ultimo album "CAMBIAMORI", disponibile su iTunes, tutti gli store digitali e nei negozi di dischi selezionati, nelle quali rock alternativo, canzone d'autore e reminiscenze new wave danno vita ad un mix intrigante. Valente sarà accompagnato dall'eclettico Alberto Milani alla chitarra, noto per creare originali trame sonore tra alternative rock e psichedelia, da Andrea Lombardini, produttore/ arrangiatore dell'album, al basso e dal giovane talentuoso Davide Colletto alla batteria.

A seguire si esibirà in concerto il cantautore milanese GARBO, che con la tournée "Ultimo tour", festeggia i suoi 35 anni di carriera e allo stesso tempo dà l'addio alle performance live. L'artista è stato il "capostipite" della new wave italiana già dal 1981, quando esordì con l'album "A Berlino va bene" (uno dei 100 album italiani migliori di sempre secondo la rivista Rolling Stone). L'artista ripercorrerà la sua carriera artistica in due ore di show, che lo vedranno esibirsi con la sua band al completo in uno degli ultimi imperdibili eventi live. A seguire dj set con gli artisti più importanti della new wave/dark veneta, ovvero Carlo Cazale (Shindy Club), Emy (Night Breeze), Whipping Boy (Dark 'n' Wave Night).

Per maggiori Informazioni: VINILE CLUB Tel. 347 1601429 E-mail: info@viniledisco.it Facebook event: https://goo.gl/MwCaxA Biglietti disponibili al seguente link: https://goo.gl/8o7LvD.

