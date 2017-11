"Classicismo Viennese tra Mozart e Beethoven": Orchestra di Padova e del Veneto a Lonigo

Sinfonica (fuori abbonamento) - Orchestra di Padova e del Veneto

Direttore Maffeo Scarpis - Pianoforte Antonio Camponogara

Un confronto tra le due grandi figure del classicismo viennese, Mozart e Beethoven, nelle forme compositive in cui hanno raggiunto l’apice della loro espressione creativa e sperimentale: l’ouverture d’opera – quella dell’Idomeneo fu il primo capolavoro teatrale di Mozart, il concerto per pianoforte e orchestra – il n. 22 in mi bemolle maggiore fu tra i più acclamati dei 14 concerti, che il genio compose nel suo fortunato periodo viennese – e la quarta sinfonia di Beethoven, dalla scrittura virtuosistica e così ricca di spunti tematici, in cui nessuna potenzialità dell’orchestra viene risparmiata.

Due tempi, durata 85’ compreso intervallo.

