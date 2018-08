Classica for dummies - Microband

Luca Domenicali e Danilo Maggio giocano con gli strumenti, in un contagio sorprendente e virtuoso; eppure in tanta bizzarria e in tanta abile confusione i brani dei grandi autori acquistano nuova vita e ne escono magicamente esaltati. Chopin, Paganini, Rossini, Mozart, Bach, Beethoven, Verdi e tanti altri vengono riproposti per scandalizzare, ma anche per incantare l’esigente pubblico della ‘Classica’. “I Fratelli Marx della musica comica”.



Luca Domenicali and Danilo Maggio play with the instruments, in a surprising and virtuous contagion; but in so much quirk and in such skilful confusion, the great authors’ passages get new life and they emerge magically exalted. Chopin, Paganini, Rossini, Mozart, Bach, Beethoven, Verdi and many others are reproposed to scandalize, but also to enchant the demanding “Classic Music” audience. "The Marx Brothers of Comic Music".