Clan Of Xymox in Concerto al Totem Club

Das Bunker Gothic Electro Night



CLAN OF XYMOX

I Clan Of Xymox , che debuttano come Xymox nel 1983 con lo splendido E.P. “Subsequent Pleasures”, si impongono come una delle migliori realtà dark wave mondiali con la diade rappresentata dall’eponimo disco del 1985 e dal seguente “Medusa”, uscito l’anno dopo, entrambi marchiati 4AD, due opere che impongono uno standard qualitativo altissimo, combinando electro-dark ballabile, ballate struggenti, brani ambientali e una ricerca sonora che li differenzia tantissimo dalla pletora di band dark del periodo. Dopo “Twist Of Shadows” (1989), influenzato dal synth pop e dai Cure, “Phoenix” (1991), più elettronico, apre la via al dittico, influenzato dalla techno-trance, di “Metamorphosis” (1992) e “Headclouds” (1993). Il Clan torna nel 1997 con “Hidden Faces”, seguito due anni dopo da “Creatures”, due dischi che fanno risaltare una delle grandi influenze nella scrittura di Moorings, ovvero i Sisters Of Mercy. Il nuovo millennio è all’insegna di svariati dischi che impongono al mondo lo stile dark wave della band, per giungere fino al recente, notevole, “Days Of Black”, uscito l’anno scorso. Appuntamento imperdibile con una delle migliori realtà dark wave internazionali, amata e osannata da pubblico e critica, depositaria di un sound pressoché unico, divenuto marchio di fabbrica unico al mondo.



Opening live: ALBERTO ALMAS

after show party fino alle 05:00



Emy (Night Breeze/Das Bunker)

Melissa Hasser (DisInTheGrave)

Valentine (Decadence)

Whipping Boy (Dark Overground)

Albert (NewWaveNight)



Apertura ore 22:30



FINAL MUZIK

presente lo storico stand di CD, LP, rarità, fanzine

ingresso al live € 17,00

ingresso al party alla fine dello show (00:30) € 12,00

con Tessera Night Breeze: € 10,00



La tessera Night Breeze è gratuita e non è obbligatoria, sottoscrivendola in serata permette da subito di usufruire della riduzione



Totem Club

Via Vecchia Ferriera 133 - Vicenza Ovest

info 339 4155624

omegabuio@libero.it

www.totemclub.it