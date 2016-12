Venerdì 23 dicembre alle 21 il Bar Sartea di Vicenza in corso Santi Felice e Fortunato 362 presenta l'evento musicale "Christmas Rock Fest" con i concerti delle band "Virgo" e "Polar For The Masses". I due gruppi si incontreranno finalmente sul palco. Ingresso libero.

