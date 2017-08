Chiusura Asiago Festival: "Crescere in Musica" al Forte Interrotto di Camporovere

Giovedì 17 agosto alle 17 si concluderà la rassegna musicale "Asiagofestival 2017" al Forte Interrotto a Camporovere di Roana con il concerto dell’Orchestra "Crescere in Musica" insieme al Coro della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, diretti dal giovane maestro Sergio Gasparella. In programma l'opera "Didone ed Enea" di Henry Purcell. Una realizzazione che testimonia l’intenso impegno dello sponsor Gran Moravia-Brazzale a sostegno delle iniziative didattico-musicali a favore delle giovani generazioni di musicisti della regione. In caso di maltempo il concerto di terrà alle ore 21 al Teatro Millepini di Asiago.

ASIAGOFESTIVAL. E' organizzato dagli “Amici della Musica di Asiago - Fiorella Benetti Brazzale” sotto la direzione artistica di Julius Berger, la condirezione di Claudio Pasceri e la direzione organizzativa di Alberto Brazzale con il contributo della Parrocchia di San Matteo, del comune di Asiago ed il sostegno esclusivo del Gruppo Brazzale – Gran Moravia – Alpilatte - Burro delle Alpi. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

CONTATTI: Ufficio I.A.T. Altopiano di Asiago Piazza Carli, 56 - 0424.462221.

INFORMAZIONI: www.asiagofestival.it.

