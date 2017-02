"Chimera": concerto benefico dei "Rondeau de Fauvel" a Brendola

Sabato 11 febbraio alle 21 si terrà il concerto benefico "Chimera" con il gruppo "Rondeau de Fauvel" presso la Sala Polifunzionale di Brendola in piazza del Donatore. Interpreti musicali: Claudia Tognacci (vocal), Michele Mastrotto (Hammered Dulcimer and Other) e Alessia Paola Bianchi (Celtic Harp). Lo spettacolo è promosso per il sostegno verso la campagna "Aiuta Uno Smidollato". Il ricavato sarà devoluto all'ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo). L'evento è organizzato dalla Pro Loco Brendola, Polisportiva Brendola e il comune di Brendola. Ingresso libero.

