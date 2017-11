Cheryl Porter & Halleluiah Gospel Singers al Teatro Super di Valdagno

Torna a grande richiesta, sul palco del Teatro Super di Valdagno la voce potente, commovente ed elegante di Cheryl Porter. In concerto, domenica 3 dicembre alle ore 18.30.

"Canterò ogni volta che il Signore mi dirà di cantare, obbedendo alla volontà di Dio".

Ed è proprio cosi'... da dieci anni Cheryl ha dedicato la sua carriera ad una missione in musica: quella di portare un messaggio di unità ad un mondo diviso, di fraternità ai popoli in guerra, e di pace interiore a chi ascolta la sua musica.

Halleluiah Gospel Singers: Gruppo Gospel d'eccellenza di caratura internazionale, coinvolgente ed energetico, cattura con i suoi spettacoli il vero spirito della musica gospel delle chiese nere d'America. La musica gospel è pura gioia: gli Hallelujah Gospel Singers accompagnano il pubblico in un viaggio di emozioni in musica, coinvolgendolo in canti e balli, al ritmo di festosi battiti di mani in un'autentica celebrazione della vita, come solo questa musica sa fare.

In più di 15 anni di attività, la formazione ha condiviso il palco e collaborato con alcuni tra gli artisti più famosi in ambito musicale, ha preso parte a trasmissioni televisive di rilevanza nazionale ed è stata richiesta in occasione di alcuni recenti matrimoni "VIP". Il repertorio di questo coro composto da solisti strepitosi spazia dai brani Gospel e Spirituals più conosciuti, fino ai pezzi chiave della storia della Black Music, Soul, Blues, Funky e Pop mescolati al Gospel per un concerto entusiasmante.

Feel the Spirit! Venite a trascorrere un momento indimenticabile con gli ambasciatori della musica senza confini!

DOMENICA 3 DICEMBRE - ORE 18.30 - Apertura biglietteria: ore 17.30 - Ingresso teatro: ore 18.00

PREVENDITE/ BIGLIETTI (Posto unico numerato): 17 euro + 3 euro Diritti di Prevendita = 20 euro

- Valdagno: Cinema Teatro Super - V.le Trento, 28 - tel. 044.5401909 / Mercoledì e Sabato dalle 18 alle 23 / Giovedì e Venerdì dalle 20.30 alle 23 / Domenica dalle 15 alle 22.30

- Valdagno: L'Arte della Cornice - Via Bellini 17 - Da Martedì a Venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 / Sabato dalle 9 alle 12

- Prenotazione telefonica al 366.4410944 - Da Martedì a Venerdì, dalle 9 alle 19

L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Cuori incontrati.

NB: alle ore 18.10 del 3 dicembre, termine ultimo per il ritiro dei biglietti prenotati; dopo il termine, i biglietti NON ritirati verranno reimmessi nel circuito di vendita.

ELENCO CONCERTI