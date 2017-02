Chano Schiesaro, Igi Meggiorin e Beppe Traversa al "Vicenza Time Cafè"

Sabato 11 febbraio alle 21 si terrà il concerto con Chano Schiesaro, Igi Meggiorin e Beppe Traversa per il secondo appuntamento con il 1° Festival Café, rassegna musicale di 10 cantautori vicentini con prenotazione obbligatoria al "Vicenza Time Cafè" di Vicenza in contrà Mure Porta Nova 28. Introdurrà la serata Lorenzo Bocchese. Ingresso libero per i soci VITC. I 50 posti disponibili andranno prenotati sul sito del locale www.vicenzatimecafe.it. Bisognerà registrarsi con i propri dati e stampare il biglietto per la serata del concerto da portare con sè. Per informazioni: 348.4931471 - qui@vicenzatimecafe.it.

Biografia di Chano Schiesaro: musicista, autore, poeta e cantautore vicentino. Dagli anni ’80 protagonista assiduo della scena musicale underground. Il suo repertorio spazia tra la canzone d’autore, la canzone di tradizione popolare e il suono elettrico contemporaneo. Le sue esibizioni live si ispirano sia alla forma del concerto acustico, sia del reading musicale con chitarra acustica tra canto e lettura di brani poetici, sia ad un ambiente piu visionario e psichedelico con chitarra elettrica ed effetti loop. Ha all’attivo i 2 album "L’Essenza" e "Ideale Frammento", un singolo del 2016 "Occhi" e un libro di poesie-canzoni "Chano-Canto del Pensiero". E' anche autore delle colonne sonore di alcuni documentari, tra cui il più recente “Vicenza 2010-Diario di un’alluvione” (Regia di Vittorio Vespucci. Direzione artistica di Michela Lia Mussato. Musiche di Luciano Schiesaro (Chano). Narratore Claudio Manuzzato. ITA 2015 - Durata 28′).

Biografia di Igi Meggiorin: Gianluigi, in arte "Igi", è un musicista-cantautore e attore teatrale, nato artisticamente come chitarrista autodidatta negli anni '80, suonando con diverse band vari generi, come jazz, fusion, folk, bossa nova, blues. Studia batteria, percussioni, violoncello e rumorismo. Si occupa di teatro dal '90 con la schinca (Teatro Comico), con cui produce “Si vede che era destino”, vincitore della prima edizione del premio “Sarchiapone” dedicato a Walter Chiari a Cervia, e “Faki i Fachiro”, che ha vinto l’ edizione di “Pelago buskers ’97” (regia S. Rossi). Ha lavorato per un anno al circo “Panero Spiccioli” di Zurigo, per cui hacomposto le musiche e giocato il clown nello spettacolo “Kran or not to be”. ha suonato nelle discoteche con un “batterofono” autocostruito, la “jungle drum’n’bass” con dj e tastierista (igi+). Ha creato con “Valter Rado” (Pendolari dell’ Essere) lo spettacolo comico “Febbre di Natale”. Studia a Bristol e si diploma in “the fool” (act of life). Collabora con Giuliana Musso, che lo coinvolge per scrivere e suonare dal vivo le musiche di “Sex Machine” (teatro civile) e a giocare il clown in “Tanti Saluti” (teatro civile clownesco). Dal 2008 lavora con “La Piccionaia i Carrara” di Vicenza come attore comico con cui ho prodotto “L’Aggiusta Orsetti” di Ketti Grunchi, “Sogno di una notte di mezza estate” (Grunchi-Presotto) e “Ciranò e il suo invadente naso” (Grunchi-Van den Broek). Suona e compone testi e musiche per il teatro e per il suo trio comico musicale “Igicleb”.

Biografia di Beppe Traversa: cantautore e musicista vicentino, residente a Monticello Conte Otto. Propone spesso il suo repertorio classico dello spettacolo "I Racconti della Vaca Mora", accompagnato dagli amici di viaggio "Trinity" (Paolo Sogaro, Federico Saggin e Stefano Battiston). Realizza anche lo spettacolo con canzoni in dialetto veneto "Betta Te Scrivo", che si ispira al volume di Giorgio Havis Marchetto, "Un Uomo, Una Donna: 1915/1918", un epistolario di guerra della Val Posina,

