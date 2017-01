Chano: canzoni d'autore e sound elettrico al "No Dal Molin"

Sabato 21 gennaio alle 20.30 si terrà il concerto del cantautore Chano al presidio permanente "No Dal Molin" di Vicenza in strada Ponte del Marchese (zona Laghetto) nell'ambito delle iniziative previste dal 12 al 26 gennaio (vedi programma), Dagli anni ’80 Luciano Schiesaro in arte "Chano", è stato protagonista assiduo della scena musicale underground. Il suo repertorio spazia tra la canzone d’autore, la canzone di tradizione popolare e il suono elettrico contemporaneo. Le sue esibizioni live si ispirano sia al concerto acustico sia del reading con chitarra acustica, canto e lettura di brani poetici; sia ad un ambiente piu visionario e psichedelico con chitarra elettrica ed effetti loop. Ha all’attivo 2 album "L’Essenza" e "Ideale Frammento", più il libro di poesie-canzoni "Chano-Canto del Pensiero". E' autore delle colonne sonore di alcuni documentari, tra cui il più recente: "Vicenza 2010-Diario di un’alluvione" (documentario con regia di Vittorio Vespucci e direzione artistica di Michela Lia Mussato. Musiche di Luciano "Chano" Schiesaro. Narratore Claudio Manuzzato. ITA 2015 – Durata 28′). Ingresso con sottoscrizione volontaria.

