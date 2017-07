Cena concerto con il "Folk Studio A" a Montebello Vicentino

Ascoltare e ballare musica Folk Irlandese, Scozzese, Bretone, Galiziana, etc etc e magari cenando con piatti, che ricordano queste terre, quale migliore occasione per festeggiare anche il 15 Agosto - una serata magica per tutti anche solo per bere un paio di buone birre in compagnia - tutto questo nella magnifica location del Ristorante il Borgo -

il FOLK STUDIO A

vi aspetta numerosi come sempre per un'altra notte magica....e chissà spunterà qualche fata o folletto dai campi che ci circondano ?

Per info e prenotazioni : Debora 3472300343.

