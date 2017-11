Cena-concerto con i Folk Studio A a "Il Borgo" di Montebello Vicentino

A SEGUITO DEL GRANDE SUCCESSO DI AGOSTO - RIPROPONIAMO IN COLLABORAZIONE DEL RISTORANTE "IL BORGO DI MONTEBELLO" LA CENA-CONCERTO - VENERDI' 8 DICEMBRE

INIZIO CENA ORE 20,00 - INIZIO CONCERTO ORE 21,00

E SE NON AVETE FAME VI ASPETTIAMO PER UNA BEVUTA INSIEME PER FESTEGGIARE L'ARRIVO DEL NATALE.

ELENCO CONCERTI