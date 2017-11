CBGVI - Punk Rock Live a La Mesa di Montecchio Maggiore

★★★★★ CBGVI - Punk Is Not Dead ★★★★★

Il nuovo format dedicato ai Live Punk Rock di Vicenza Underground

-------------------------------------------------------------------------------------------

>>> VENERDI' 8 DICEMBRE 2017 <<<

☛ Ore: 21.00

☛ Luogo: Circolo Mesa

☛ Dove: Via L. Da Vinci, 50, 36075 Montecchio Maggiore (VI)

-------------------------------------------------------------------------------------------

➤ ON STAGE:

✂ The Dinasyt (Ancona)

✂ Eden (Vicenza)

✂ ALL MAN K.O. (Vicenza)

-------------------------------------------------------------------------------------------

★★★ VICENZA COME NEW YORK ★★★

La serata prende il nome rendendo omaggio allo storico locale di New York, il CBGB's, dove hanno mosso i primi passi band come Ramones, Television, Velvet Underground, Patti Smith, Blondie, Talking Heads, Joan Jett, Bad Brains e molti altri!!!

La serata è in partnership con la trasmissione Web Radio Rock Graffiti & CBGB's di Vi.U Radio.

