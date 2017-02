Carnival Party al "The Big": il cartoon rock di "Toni Ti Anima la Macchina"

Sabato 25 febbraio dalle 22 alle 2 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 20 organizza il party di Carnevale con il concerto live del gruppo vicentino "Toni Ti Anima la Macchina" con le loro sigle dei cartoni animati riarrangiate in versione rock. I loro spettacoli sono molto coinvolgenti sia musicalmente che visivamente grazie alla carica energica del loro "cartoon rock" con le melodie e le sigle tv più amate dal pubblico di tutte le età. E' gradita la presenza in maschera. Ingresso libero.

Note biografiche su "Toni Ti Anima la Macchina": nascono nel 2003 con l’intento di proporre uno spettacolo live originale, energico e dal repertorio inusuale grazie al loro "Cartoon Rock". Il loro scopo è divertire e divertirsi, cantando col pubblico e trasformare ogni evento in una festa. Hanno all’attivo numerosi concerti in Veneto (con qualche escursione fuori regione), dove riscuotono sempre gran successo, grazie alla loro abilità di cabarettisti e improvvisatori, alla professionalità ed alla spiccata attitudine live. Degno di nota è il loro concerto svolto il 28 ottobre 2006 in piazza dei Signori a Vicenza nell’ambito della manifestazione "CioccolandoVI", davanti a circa sedicimila persone in festa, che cantavano e ballavano con loro. Video evento: www.myspace.com/tonitianimalamacchina/. Membri del gruppo: Carlo "Carletto" Sturati (voce); Diego "Dr. Slump" Spagnolo (tastiere e cori); Flavio "Jest" Zambotto (batteria); Francesco "Cesco" Tognon (basso); Marco "B3SKA" Beschin (chitarra). Staff: Davide "Jack" Giacon - tecnico del suono; Mauro "Topastrodfogna" Sartori (fotografo ufficiale); Andrea "Pado" Padoan (presidente fans club).

ELENCO CONCERTI