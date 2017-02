"Carnival Night: Il Grande Gatsby": Enrico Andreatta Swing Quartet al "Le Roi Club"

Martedì 28 febbraio alle 21 la discoteca "Le Roi Club 1951" di Bassano del Grappa in via Matteotti 46 presenta l'evento "The Swing Carnival Night: Il Grande Gatsby" per l'ultimo di Carnevale con "Enrico Andreatta Swing Quartet". Musiche di F. Sinatra, L.Armstrong, L. Prima, R. Charles, V. Capossela per far ballare tutti gli amanti dello swing. Il quartetto "Enrico Andreatta Swing Quartet" nasce dall’idea di Enrico Andreatta (voce), che ama da sempre interpretare la musica dei grandi autori italiani del passato e del presente. Il repertorio parte da Carosone e Buscaglione, arrivando a Vinicio Capossela e passando attraverso le musiche di Domenico Modugno, Paolo Conte, Giorgio Gaber, Fred Bongusto, Franco Califano, Sergio Caputo. Nel progetto musicale entrano a far parte altri tre componenti bassanesi: Beppe Calamosca, Beppe Pilotto e Marco Carlesso, professionisti molto conosciuti nel settore con esperienza ultra ventennale nel panorama jazz Italiano attraverso live in Italia ed in Europa. La scaletta è completata da alcuni pezzi di grandissimi autori stranieri, che hanno fatto la storia della musica in generi diversi, come Louis Armstrong, Ray Charles e Frank Sinatra. Membri di Enrico Andreatta Swing Quartet: Beppe Calamosca al piano & trombone; Beppe Pilotto al contrabbasso; Marco Carlesso alla batteria; Enrico Andreatta alla voce & tromba.

