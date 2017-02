"Carnevale Radioattivo": i "Chernoband" a "La Quinta" di Roana

Sabato 25 febbraio dalle 20 alle 2 il Ristorante Pizzeria La Quinta 2002 di Treschè Conca di Roana in via Treschè 77 presenta il "Carnevale Radioattivo" per il party più esclusivo dell'Altopiano di Asiago con il concerto elettrizzante del gruppo "Chernoband". Il complesso altopianese è famoso in tutto il territorio berico per le sue "sonorità radioattive" con un genere rock molto singolare. Inizio live alle 22.30 A seguire selezioni by dj Pozza per ballare insieme tutta la notte. Si rinnova l'appuntamento annuale con la festa carnevalesca tra coriandoli, maschere e stelle filanti. Un'occasione da non perdere per trascorrere una serata in allegria insieme agli amici, ascoltando della buona musica dal vivo e gustando gli ottimi piatti del ristorante con un menù tradizionale. E' gradita la presenza in maschera. Infoline per prenotazioni tavoli: 0424.694048.

