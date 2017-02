"Carnevale in Musica" con la "Notte Veneziana" al Teatro Remondini

Venerdì 24 febbraio alle 21 si terrà il concerto "Notte Veneziana" per il "Carnevale in Musica" con le nuove musiche del "Rondò Veneziano" al Teatro Remondini di Bassano del Grappa in viale Santissima Trinità 8/C nell'ambito della XXXI Stagione Concertistica. "Notte Veneziana" è l'emulazione del conosciuto "Rondò Veneziano", con il quale questi musicisti hanno collaborato per quasi 12 anni. Un ensemble musicale italiano, che comprendia la musica classica, prodotta da una tipica orchestra da camera e le sonorità della musica pop e rock. L'organico del concerto sarà formato da tre violini, una viola, un violoncello, un oboe e un flauto traverso con l'aggiunta di strumenti moderni come il basso elettrico e la batteria. Nelle performance in ampi spazi il gruppo è accompagnato da diciannove orchestrali creando, in questo modo, una sonorità sinfonica adatta per i teatri e gli auditoriun. Vi sono composizioni che si orientano verso esempi di altre epoche della storia della musica; altre composizioni riproducono invece strutture proprie della musica leggera, limitando il collegamento con il passato alla sola sonorità orchestrale. In programma repertorio di 41 titoli tra i quali: La Serenissima, Rondò Veneziano, Scaramucce, Sinfonia per un addio,San Marco, Odissa Veneziana. Violini: Sebastiano Maria Vianello, Elisabetta Beghin, Maria Giovanna Adamo. Viola: Margherita Cossio; Violoncello: Caterina Contin; Oboe: Nicoletta Carollo; Basso: Francesco Zanetti; Batteria: Marco Carlesso; Tastiera: Paolo Pesce. Partecipazione di Dario Zisa in "Arriva il Conte von Tok". E' gradita la presenza in maschera dei partecipanti. Organizzazione: Amici della Musica "Giorgio Vianello".

