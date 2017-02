Carnevale con i "Radiosboro" alla Birreria Doppio Malto di Thiene

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

In occasione del Carnevale, sabato 25 febbraio alle 22 la Birreria Doppio Malto di Thiene in via San Giovanni Bosco 132 ospiterà il gruppo "Radiosboro" per una performance live con la loro musica e cabaret in dialetto veneto. Ingresso libero. Infoline: 0445.370832.

ELENCO CONCERTI