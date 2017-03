Carn-Evil Night: live metal "Brothers Of No One" al Mantus Rock Pub di Thiene

Sabato 4 Marzo alle 21 il locale "Mantus Rock Pub" di Thiene in via Trieste 53 presenta l'evento "Carn-Evil Nght" con il concerto live crossover metal della band "Brothers Of No One" per la serata in maschera più trash del vicentino. Pre & after show con il dj set by Madman (death-trash-numetal-cross). Dress code (non obbligatorio): horror carnival, clown & circus, freak, grotesque, face painting, maschere veneziane etc. Durante il concerto, il servizio cucina verrà sospeso, ma verrà garantito prima e dopo il concerto. Durante il live non si effetua il servizio al tavolo per motivi logistici. Ingresso libero. Infoline pre prenotazioni: 347.9336650.

Biografia dei "Brothers Of No One": band formata nel 2006 dal chitarrista Rossato Diego e dal batterista Francesco Salvadore: il progetto musicale viene abbandonato quasi subito per mancanza di componenti. Nel 2011 il gruppo si ricompone con i membri tuttora presenti: Andrea Orso (voce) - Alessandro Marsiletti (chitarra) - Rossato Diego (chitarra) - Mirko Gonzo (basso) - Gerardo Bicego (batteria e altri strumenti). Per propria scelta si rinchiude in sala prove per diverso tempo per registrare un demo e solo nel 2014 comincia con gli eventi live. I "Brothers Of No One" propongono un genere crossover/nu metal ricco di influenze, ma fedele al modello musicale aggressivo.

