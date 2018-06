"Carmina Burana" concerto del Coro Polifonico di Giavenale a Schio

Il Coro Polifonico di Giavenale, diretto da Pierdino Tisato, presenta i Carmina Burana di Carl Orff (Monaco di Baaviera, 1895-1982), nella versione per due pianoforti e percussioni.

La celebre cantata scenica, composta tra il 1935 e il 1936 - per la prima volta eseguita a Schio - si ispira ad alcuni poemetti in latino medievale, tedesco antico e provenzale, risalenti all'XI e XII secolo, ritrovati nel Codex Buranus presso il monastero di Benediktbeuern in Baviera.

Sul palco, oltre al coro, i solisti Andrea Lia Rigotti, Ferruccio Basei, Andrea Cortese, i pianisti Andrea Miazzon e Nicola Grazian, i ragazzi e le ragazze del Coro Giovanile città di Schio, i percussionisti dell' Oxygen Percussion Ensemble e le danzatrici di AsD Sogno, coordinate da Monica Cellere.