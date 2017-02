"Carlo Morena Trio": giovedì jazz "House of Groove" al Bar Borsa di Vicenza

Giovedì 23 febbraio alle 22 il Bar Borsa di Vicenza in piazza dei Signori 26 ospiterà il "Carlo Morena Trio" per la rassegna "Jazz: House of Groove", che si ripeterà ogni giovdì di febbraio e marzo. Il trio ha un un suono composto da un blackground classico e legato alla tradizione e scrittura europea, nordica e inglese. Membri: Carlo Morena (pianoforte) - Giulio Corini (contrabasso) - Umberto Odone (batteria). Ingresso libero. Infoline per prenotazione tavoli: 0444.544583 - info@barborsa.com.

