Capodanno 2017: "Fanny Rock Band" al "The Big" di Torri di Quartesolo

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 31 dicembre dalle 23 alle 5 il il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 organizza l'evento "Il Capodanno Per Tutti" con il dopocena musicale insieme al gruppo "Funny Rock Band" oltre al cenone d'inizio serata. A partire dalle 23 comincerà l'esibizione live dei "Funny Rock Band" con il rock anni '80 e a seguire dj set con Paolo Faccin fino all'alba per i nottambuli. Il complesso "Fanny Rock Band" è composto da 4 membri: Fabio Rampazzo - chitarra; Jack Furia batteria; Riccardo Bortolaso basso; Fanny Abella - voce e chitarra. Ingresso libero nel dopocena per tutta la notte. Prezzi cenone: 60 euro per adulti; 20 euro per bambini fino a 10 anni. Infoline per prenotazioni: 0444.267203 - 348.7373330. Il locale "The Big Rock Food & Beer" (sito ufficiale) è aperto tutti i giorni dalle 18 fino alle 2 con steak house, snackeria, birra cruda e cucina multietnica oltre a music rock dagli anni '50 ad oggi ed eventi sportivi in diretta.

