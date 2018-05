"Camerata Salzburg" Concerto a Vicenza con Jan Lisiecki al pianoforte

Stagione Concertistica 2017/18 al Teatro Comunale di Vicenza



CAMERATA SALZBURG

GREGORY AHSS violino concertatore

JAN LISIECKI pianoforte

KURT KÖRNER tromba



Johann Sebastian Bach

Ricercar à 6 da “Musikalischen Opfer“

Dmitrij Shostakovich

Concerto per pianoforte n. 1 in Do min. op. 35

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto per pianoforte n. 9 in Mi bem. magg. "Jeunehomme Konzert"

Joseph Haydn

Sinfonia n. 48 in Do magg. "Maria Theresia"



Ragazzo-immagine della stagione 2013/14, quando ancora si parlava di lui come di una stella nascente nel firmamento del pianismo internazionale, a quattro anni e mezzo di distanza il giovane artista canadese torna a Vicenza – oggi ha 23 anni – questa volta con una delle più rinomate orchestre da camera del mondo: quella Camerata Salzburg che ha casa al Mozarteum di Salisburgo e che tanto deve agli insegnamenti del grande Sándor Végh.

Il piatto forte dell’evento di chiusura della stagione è il Concerto n. 1 di Shostakovich (1933).





BIGLIETTI:

intero euro 22

ridotto over65 euro 16

ridotto under30 euro 12