"Cafè Racers": Dire Straits Tribute Band al "The Big" di Torri di Quartesolo

Venerdì 17 febbraio dalle 22.30 alle 1 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 20 presenta il concerto live rock del gruppo "Cafè Racers" (Dire Straits Tribute Band) come omaggio a Mark Knopfler e alla sua band britannica, che da 40 anni si esibisce in tutto il mondo con grande successo. Ingresso libero.

Note biografiche sui "Cafè Racers": gruppo vicentino di british rock'n roll, fondato nel marzo 2011 a Montecchio Maggiore, con la passione per i "Dire Straits" attraverso un fedele repertorio dei loro pezzi più famosi. "Cafè Racers" è stato scelto come nome, perchè fu proprio il primo appellativo della band inglese, prima che fosse variato in "Dire Straits" dovuto alle restrittezze economiche. Membri: voce e chitarra ritmica - Fabio Cailotto (Kai); chitarra solista - Maurizio Mecenero (Mece); pianoforte e tastiere - Carlo Grendene;

battieria e percussioni - Claudio Marchetti (Caludio); basso - Erik Stecco; voce - Anna Dovigo.

ELENCO CONCERTI