"Cafè Racers - Dire Straits Rock Band" al Mamaloca di Vicenza

Sabato 18 novembre alle 22 al Mamaloca di Vicenza in strada del Pasubio 421 si esibiranno i Cafè Racers - Dire Straits Rock Band per il tributo al celebre complesso inglese con le loro migliori canzoni. Dalle 19 cucina aperta per aperitivo, apericena e cena. Infoline per prenotazini tavoli: 0445.041949. Aggiornamenti serate: www.facebook.com/mamaloca.vicenza/

CAFE' RACERS - DIRE STRAITS ROCK BAND. Il gruppo nasce nel marzo del 2011 in un garage a Montecchio Maggiore e propone attraverso un repertorio fedelissimo di 2 ore e mezzo tutta la storia della mitica band britannica fondata dai fratelli Knopfler nel 1977. Formazione del sestetto: voce e chitarra ritmica - Fabio Cailotto (Kai) / chitarra solista - Maurizio Mecenero (Mece) / pianoforte e tastiere - Carlo Grendene / batteria e percussioni - Claudio Marchetti (Caludio) / basso - Erik Stecco / voce - Anna Dovigo.

