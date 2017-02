Buon Compleanno Antonello Venditti: la cover band "I.Q.B.L." al "The Big"

In occasione della Festa della Donna, mercoledì 8 marzo dalle 22 alle 2 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 20 presenta l'evento "Buon Compleanno Antonello Venditti" con la cover band "I.Q.B.L." (In Questa Banda di Ladri). Il complesso suonerà i pezzi storici e i più grandi successi artistici del cantante romano proprio nel giorno del suo compleanno. "I.Q.B.L." è uno dei gruppi più conosciuti a livello nazionale tra le cover di Venditti. Ingresso libero.

