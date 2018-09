Bud Spencer Blues Explosion live a Bassano

AMA Music Festival, Catch A Fire e Vinile Club presentano:



BUD SPENCER BLUES EXPLOSION



il 14 settembre, per la Festa di Fine Estate arrivano a Bassano del Grappa i BSBE.

Dove? Al Castello degli Ezzelini!



Dopo quattro anni d’attesa, tornano i BUD SPENCER BLUES EXPLOSION, il devastante duo formato da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio, con un nuovo disco registrato completamente in analogico: “VIVI MUORI BLUES RIPETI”, uscito il 23 marzo per La Tempesta e già acclamato da pubblico e critica.



In apertura, non potevamo farci mancare dei veri e propri local heroes come:

Universal Sex Arena e Zebra.



Ora non avete più scuse. Sarà una serata veramente... elettrica!





LOCATION: Castello degli Ezzelini (Bassano del Grappa)

INGRESSO GRATUITO dalle ore 19:00





► PATROCINIO di: Comune Di Bassano del Grappa