Brusa Marso: "Ellie De Mon", "Bob Corn" e "La Libertà In Offerta" al CSA Arcadia

Sabato 25 marzo alle 22 il CSA Centro Sociale Arcadia di Schio in via Lago di Tovel 18 presenta l'evento "Brusa Marso" con i concerti live dei gruppi "Ellie De Mon" (garage/blues/rock), "Bob Corn" (folk) e "La Libertà In Offerta" (rock/folk) per la festa musicale di primavera.

ELLIE DE MON: il progetto musicale "Ellie De Mon" è formato dalla musicista Ellie de Mon come "one girl band" per un genere blues, garage, rock. Etichetta discografiche: Corpoc, Otis Recordings, Pitshark Records, Ammonia Records.

BOB CORN: Tiziano Sgarbi, meglio conosciuto come Bob Corn, inizia la carriera di musicista negli anni '90 con il gruppo grunge Fooltribe, con il quale non arriverà mai al debutto discografico, ma dal quale trarrà il futuro nome per la sua etichetta ed il marchio con cui organizza concerti e festival. Nel 2001 Inizia a comporre canzoni con il nome Bob Corn, che vedrà il debutto discografico nel 2004 con Sad punk and pasta for breakfast, dando vita ad un sound folk dalle melodie pacate ed intimiste.

LA LIBERTA' IN OFFERTA (da vicenzaunderground.it): è un progetto, che nasce nell’ottobre del 2014 a Fara Vicentino, da un’ idea di Andrea Manzardo, chitarra e voce, Silvio Carollo, batteria, e Marco Oriente, basso. Ai tre, presto si aggiunge Ennio Michelon, chitarra e seconde voci. Il gruppo inizia un intensa attività live, proponendo da subito canzoni proprie che attingono a piene mani dal sound di artisti indipendenti italiani come The Zen Circus, Fast Animals and Slow Kids, Gazebo Penguins, I Ministri. I pezzi hanno inizialmente una forte matrice folk con una forte evoluzione verso il rock e a tratti emo. Fanno prestigiose aperture ad artisti e gruppi importanti, quali Capra, Zeman, Ants, Phill Reynolds, Setti e Bob Corn. Tra una data e l’altra il gruppo registra e pubblica, nel settembre 2015, il suo primo singolo Magliette Blu con buoni riscontri. Ad ottobre 2016 il quattetto si ferma per registrare il primo Ep "Instabile", che esce a gennaio 2017 con 6 pezzi che spaziano dal folk dei primi tempi al rock alternativo. Il complesso è formato da 4 membri: Manzardo Andrea (chitarra e prima voce) - Michelon Ennio (chitarra e seconda voce) - Oriente Marc (basso) - Carollo Silvio (batteria)

