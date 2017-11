"Break Stuff - Limp Bizkit Tribute Band" al Mamaloca di Vicenza

Sabato 25 novembre alle 22 al Mamaloca di Vicenza in Strada del Pasubio 421 si terrà il live del gruppo "Break Stuff - Limp Bizkit Tribute Band" con il tributo alla band alternative metal statunitense, formatosi a Jacksonville nel 1994. Pre & After show dj set a tema. Dalle 20 possibilità di cenare con hamburger, club sandwich e snack vari. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.041949. Aggiornamenti: www.facebook.com/mamaloca.costabissara/

ELENCO CONCERTI