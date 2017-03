"Break Free Queen Tribute Show" all'Enjoy Club di Torri di Quartesolo

Sabato 8 aprile alle 20.30 si terrà il concerto del gruppo "Break Free Queen Tribute Show" presso l'Enjoy Club di Torri di Quartesolo in via della Croce 19 per il tributo internazionale ai "Queen", accolto con entusiasmo in Italia e tutta Europa. Il complesso sta riempiendo le piazze e i locali con lo spettacolo "Break Free and Strings", che fa quasi sempre il "sold out". Ripropongono fedelmente testi e scenografie della leggendaria band con il cantante in versione sosia di Freddie Mercury. Dopo la grande performance nel "25th Freddie Mercury Memorial" al Teatro Astra di Vicenza (24 novembre 2016), si esibiranno ancora in uno show emozionante non solo musicale. Ingresso con prima consumazione inlcusa a 12 euro. Speciale promozione entrata + giro pizza al trancio/panino salsiccia-hamburger + bibita: 16 euro (solo su prenotazione). Infoline per prenotazioni: 347.4893650.

