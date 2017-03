Bottega Armonica: doppio appuntamento a Vicenza

Doppio appuntamento per "I Concerti del Mese" di Bottega Armonica, l'orchestra di giovani talenti nata sotto la direzione artistica di Roberto De Maio. In marzo il concerto si terrà sabato 25 alle ore 20.30 e domenica 26 alle ore 17, sempre nella chiesa di San Gaetano in Corso Palladio a Vicenza. Il concerto punta ad autofinanziarsi e per questo, per la prima volta, sarà a pagamento, con un biglietti di 5 euro per gli studenti e di 10 euro per tutti gli altri. Il concerto mette al centro, nel ruolo di solista, il clavicembalo, uno strumento al quale in tutto il '700 viene affidata la parte del "basso continuo" ma che in alcuni casi diventa la voce principale delle composizioni per orchestra da camera. È quello che accade nei sette Concerti per clavicembalo di Johan Sebastian Bach, rielaborazioni e trascrizioni di concerti preesistenti, scritte per essere eseguite nelle esecuzioni pubbliche del Collegium Musicum (libera associazione di musicisti, professionisti e studenti universitari) che avvenivano una volta alla settimana, e di cui Bach fu direttore per alcuni anni.

Bottega Armonica eseguirà il concerto in re minore per clavicembalo e orchestra BWV 1052. Di George Friedrich Haendel è in programma il Concerto Grosso op. 6 n. 1, uno dei dodici concerti scritti in poco più di un mese, in cui si apprezzerà il dialogo tra "concertino" e "tutti", in cui ancora una volta la sonorità del clavicembalo avrà un risalto particolare. Di Christoph Willibald Gluck, il più famoso operista del classicismo viennese, Bottega Armonica presenta la Sinfonia in Sol Maggiore, una pagina di musica che rappresenta perfettamente il periodo del secondo Settecento, con il suo carattere spumeggiante. In chiusura, un nome meno noto, come quello di François-Joseph Gossec, compositore e violinista francese che fondò nel 1784 l'Ecole Royal de Chant (che poi divenne il Conservatorio di Parigi), di cui si eseguirà la Sinfonia op. 6 n. 6. Solista è Elena Rossi, pianista e clavicembalista, oggi docente di pianoforte al liceo musicale "A. Pigafetta" di Vicenza e cofondatrice del progetto di Bottega Armonica. Come pianista ha dedicato una particolare attenzione alla musica da camera, diplomandosi alla prestigiosa Scuola di Alto Perfezionamento di Musica da Camera del Trio di Trieste, presso il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino (TS) con i Maestri Baldovino, Zanettovich e Dario De Rosa. Per approfondire l'interpretazione della musica barocca si dedica allo studio del clavicembalo con Patrizia Marisaldi, presso il Conservatorio di Vicenza, diplomandosi a pieni voti nel 2002.

Roberto De Maio dirige Bottega Armonica, l'ensemble da lui voluto quattro anni fa per fare da palestra per la musica d'insieme a brillanti giovani strumentisti, che sono cresciuti in questa esperienza, affiancati dai loro maestri. Violista della tradizione della Scuola Veneziana di Giovanni Guglielmo, De Maio ha poi intrapreso la carriera di direttore d'orchestra, studiando con Aldo Ceccato, di cui è diventato assistente, e dirigendo diverse orchestre in Europa, negli Stati Uniti, in America del Sud ed in Oriente. Oggi, docente di violino al Liceo Pigafetta, conduce masterclass in Italia e all'estero ed è direttore della Youth Orchestra dell'Opera di Roma. In orchestra, a far da guida ai giovani talenti, altri due professori: Mariano Doria (viola) e Pino Carraro (contrabbasso).

