Blue Monday al Bar Borsa : Scott Hamilton e Paolo Birro

Per I "Blue Monday" al Bar Borsa, si esibiscono Scott Hamilton al Sassofono e Paolo Birro al Piano

Scott Hamilton è considerato il principale sassofonista mainstream di oggi. Scott, che è nato a Providence, Rhode Island, nel 1954, iniziò la sua carriera in anni musicalmente abbastanza selvaggi con uno stile che era allora al di fuori dalle aspettative del pubblico, stile che poi diventò largamente comune tra tutti i nuovi interpreti. Il suo bellissimo sound e il suo impeccabile fraseggio erano rari tra i giovani talenti. Così quando firmò un contratto e cominciò ad inci-dere albums per la Concord Records, fu oggetto di autentica sorpresa ed eccitazione tra i devoti di questo stile e nell’intero panorama musicale. Il suo primo lavoro per la Concord, Scott Hamilton is A Good Wind Who Is Blowing Us No Ill risale al 1977 e prende il suo titolo da una lusinghiera recensione di Leonard Feather. Ma non si tratta che della prima di una memorabile serie di circa trenta albums. Scott si mette in evidenza suonando in una varietà di contesti, dal piccolo gruppo all’orchestra d’archi, in collaborazione con musicisti quali Ruby Braff e Dave McKenna. La sua costante è l’immaginazione creativa e il bellissimo e dolcissimo suono del suo saxofono. Pur entrando in contatto ed assimilando la lezione di John Coltrane, Scott continua a suonare la sua musica prediletta che per prima lo ha introdotto al jazz, le grandi ballads ed il blues, suonati con il cuore. Come un consumato interprete di standards, il caldo tenore di Scott Hamilton, unito al suo impeccabile senso dello swing, creano una atmosfera unica in ogni brano interpretato.

Scott Hamilton e Paolo Birro hanno suonato in duo la prima volta nel 1991, durante una delle prime tournée italia-ne del sassofonista e negli ultimi anni si esibiscono frequentemente insieme in diverse formazioni: in trio con Alfred Kramer hanno realizzato un cd dal titolo “Bean And The Boys” dedicato alle composizioni di Coleman Hawkins e in quartetto con l’aggiunta di Aldo Zunino “Ballads For Audiophiles”, entrambi per la prestigiosa etichetta discografica “Foné”

Ingresso libero

Info e prenotazione tavoli:

0444 544583

info@barborsa.com

www.barborsa.com