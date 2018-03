Blue Monday al Bar Borsa : Domenico Sanna in concerto

Domenico Sanna grande talento della scena italiana e internazionale, dopo aver realizzato diversi concerti in Italia finalmente presenterà live il suo terzo ed atteso album “Brooklyn Beat!” nella città dove il disco ha avuto la sua genesi, accompagnato dai musicisti con cui è stato inciso: il contrabbassista Ameen Saleem e il batterista Dana Hawkins, due tra i più grandi esponenti del jazz contemporaneo.

L’incontro tra i tre artisti avviene a Brooklyn durante uno dei soggiorni newyorkesi di Domenico, impegnato in concerti e recording session: ne nasce un nuovo disco frutto di una immediata e grande affinità musicale, inciso al The Bunker Studio di Brooklyn e prodotto e distribuito da Jando Music in collaborazione con Via Veneto Jazz. Dopo numerose collaborazioni discografiche, Domenico Sanna arriva dunque al suo terzo disco da leader alternandosi liberamente tra uno Stainway e un Fender Rhodes e ponendo al centro delle sue scelte stilistiche il “beat”, la pulsazione che caratterizza il mondo musicale del quale si è nutrito negli ultimi anni. Questa ricerca porta inevitabilmente ad affondare le radici della sua musica sino alle origini del jazz, sostenuto dal background afroamericano della sezione ritmica costituita da Saleem e Hawkins: si distingue chiaramente un groove contemporaneo, dal suono asciutto, acustico, con elementi di R&B e swing

Domenico Sanna — piano

Ameen Saleem — contrabbasso

Dana Hawkins — batteria

