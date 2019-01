Blonde Brothers in concerto

I Blonde Brothers, finalisti alla gara canora "The Winner Is" condotta su canale 5 da Gerry Scotti, presenteranno il loro ultimo album HeyHeyHey. I due fratelli di Asiago, cantanti e musicisti, hanno iniziato a fare musica da giovanissimi cantando sia in italiano che in inglese e da poco è uscito il loro ultimo album con 15 nuovi brani realizzato in collaborazione e sostegno della produttrice discografica Mara Maionchi.

Sarà un concerto emozionante per la bravura sia canora che musicale dei due fratelli che oltre alle loro canzoni canteranno anche grandi successi internazionali come brani di Cat Stevens e Simon & Garfunkle . Non Mancate!