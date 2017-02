"Blackout Fest": live rap con i "16 Barre" a "La Mesa" di Montecchio Maggiore

Venerdì 17 febbraio alle 21 "Welcome to the Jungle" presenta l'evento musicale "Blackout Fest" con il concerto live del gruppo rap/underground "16 Barre" presso il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vini 50. Il complesso rodigino presenterà per la prima volta in Veneto il nuovo disco "Believe". A seguire dj set by Lethal V - Moova - Dj MS (Gold Leaves Academy). Ingresso unico a 5 euro con tessera Arci.

Note biogafiche sui "16 Barre": chiamati anche "XVI Religion" sono un collettivo rap underground di Rovigo, formato da John Princekin a.k.a. JPK (mc/producer), Benni (mc), Jack Burton (producer), Manto (producer), e DJ Bicchio (pluricampione IDA e ITF). Il gruppo prevalentemente legato a radici del rap classico, non è fermo ad esso, ma spazia in tutti gli orizzonti musicali fino a collaborare con gruppi electro, rock, sperimentali, come Watch The Dog e Boulevard Pasteur. In attività dal 2005, il gruppo ha alle spalle 8 dischi ufficiali, 1 mixtape e 2 EP: 2005/06 - La Bella Musica Italiana; 2007 - A Volte Parlano; 2009 - Li Ho Visti Ancora (feat. Watch The Dog); 2010 - L' Alba Del Secondo Sole EP; 2011 - L' Almanacco Del Complotto; 2011 - Morte EP (feat. Boulevard Pasteur); 2011 - No God (mixtape); 2012 - St. Hope; 2014 - Pyramid; 2015 - John Princekin (disco solista); 2016 - Believe.

