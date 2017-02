"Black Diamonds": tributo italiano ai "Kiss" al "The Big"

Venerdì 31 marzo alle 22.30 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 presenta il concerto live con il gruppo "Black Diamonds" per il tributo italiano ai "Kiss". Il complesso inizia a suonare in Piemonte per offrire uno spettacolo simile alle classiche esibizioni della celebra band americana,partendo dai piccoli locali del torinese e proseguendo nei locali di tutta Italia, motoraduni e feste della birra d’Italia ed Europa. Le loro performance dal vivo della band ripropongono gli originali show dei "Kiss" con giochi di luci, fiamme,effetti pirotecnici e una scaletta classica del periodo anni '70 con l’aggiunta di immancabili classici più nuovi. La band è formata da 4 membri: Fabio Moonchild Periale - Tony Demon Scalinci - Massimo Mexcace Meloni - Gilberto Criss Puntillo. A seguire intrattenimento musicale con il dj set by Paolo Faccin. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.267203

