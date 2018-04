"Black Cat and Dirty Blues" al Gero's Pub di Brogliano

Giovedi 5 aprile ore 21 avremo sul palco del gero's un piccolo grande veterano bluesman italiano: Black Cat and Dirty Blues che proporranno un repertorio a cavallo tra blues e rock , ma anche funk , r&r, r&b, con brani original e cover riarrangiate dei grandi della musica nera , fate un passaparola ai vostri amici e conoscenti, questa e' una serata da non perdere , mi raccomando non mancate vi aspettiamo numerosi come sempre

- Roberto "Black Cat" Zoccatelli vocal guitar and bass

- Alex "Red" brass and guitar

- Davide "cold shot" Bellini drums