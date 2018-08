Big Ones: Aerosmith Tribute Band alla Festa della Bruschetta

PREPARATEVI A VEDERE STEVEN TYLER IN CARNE ED OSSA!!

I BIG ONES nascono come tributo portando la musica degli Aerosmith in giro per l'Italia e per l'Europa e suonando in luoghi prestigiosi come l'Alcatraz , il Live Club di Milano o il Superally in Olanda difronte a 40.000 persone. All'inizio del 2009 la band entra in studio per dedicarsi alla registrazione dei primi brani originali in italiano, curando loro stessi gli arrangiamenti e la produzione.