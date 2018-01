"Big Ones Aerosmith Tribute Band" al The Big Rock Food & Beer

Venerdì 12 gennaio alle 22 i Big Ones Aerosmith Tribute Band si esibiranno al The Big Rock Food & Beer con un concerto rock dal vivo. Il complesso arriva da Roma per cantare le canzoni più famose della band capitanata Steven Tyler (pochi sanno che il cognome è Tallarico ed è di origini calabresi e cittadino onorario di Cotronei).

ome sempre il giovedì sera è dedicato al musica country.

Domenica sera si balla latinoamericano.

Ingresso libero. Infoline: 0444 267203 - www.thebigvicenza.it

ELENCO DISCOTECHE