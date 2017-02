"Best Of '90-2000": Damien Mc Fly al "Vinile Club" di Rosà

Sabato 11 febbraio dalle 22.30 alle 5 la discoteca "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio 92 ospiterà il concerto live di Damien Mc Fly. Dopo il gran succeso del live per l'Immacolata del 7 dicembre, il talentuoso cantante patavino ritorna sul palco rosatese. A seguire dalle 24.30 circa ci sarà la situazione "Best Of 1990-2000" con le migliori hit dei mitici anni '90 e del primo decennio del 2000. Ingresso a 5 euro. Infoline con servizio clienti tutti i giorni dalle 10 alle 19 al numero telefonico: 347.1601429.

Biografia di Damien Mc Fly: Damiano Ferrari, in arte "Damien Mc Fly" è un eclettico musicista di Padova, che ha costruito il suo sound ri-arrangiando in chiave folk-pop successi contemporanei della scena pop. L’inaspettato successo ottenuto con queste cover l’ha portato a decidere di incidere e pubblicare quattro "Cover Collection", realizzando per i brani più significativi alcuni videoclip auto-prodotti. Il suo canale youtube conta oggi oltre 20 mila iscritti per un totale di oltre 4 milioni di visite. In tre anni di attività Damien ha collezionato più di 400 concerti, sparsi sul territorio nazionale, ma ha ottenuto anche un ottimo riscontro soprattutto all’estero. Il suo tour lo ha portato dapprima negli Stati Uniti (si è esibito a Nashville, Indianapolis e Chicago), poi in Europa dove ha toccato le capitali di Francia, Belgio, Olanda, Germania, Spagna, Irlanda e Regno Unito. Tra il 2015 e 2016 Damien ha portato la sua musica a numerosi festival internazionali, come You Bloom (Dublin), Green Meadows Festival (Peterborough UK), Hard Rock Rocks (Edinburgh UK), Carfest (UK), Home Festival (IT). Il 15 ottobre 2015 è uscito il suo primo album inedito "Parallel Mirrors" anticipato dal singolo 'New Start', selezionato anche da MTV New Generation Italia, ed al singolo "I Can't Reply" che ha raccolto molti consensi di stampa estera ed è in rotazione in alcune importanti radio in Europa (BBC Scotland UK, Amazing Radio UK, Classic 21 BE). "I Can't Reply" viene selezionato tra le 200 canzoni più belle del 2015 secondo l'International Songwriting Competition di Nashville, e tra le prime 20 nella categoria "Adult Alternative Album".

