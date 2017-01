"Best Before Bowie": tributo a David Bowie al "The Big Rock"

Venerdì 13 gennaio dalle 21 alle 2 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 organizza il concerto live del gruppo "Best Before Bowie" come tributo a David Bowie, una stella per la libertà d'espressione di milioni di persone. Il complesso "BBB" ripercorre in sintesi una selezione di brani di David Bowie "il Dandy che cadde sulla terra" sugli oltre 40 anni di carriera del camaleontico "Global Artist" britannico. "Best Before Bowie" è una inedita e vulcanica, nata nel 2014 e formazione composta da sei musicisti: Alessandro Corrò (voce, chitarra acustica, armonica) - Alessandro Nalesso (chitarre) - Alessandro Eulogi (basso) - Roberto Ruffato (batteria e percussioni) - Sandra Mrozowska (voce e violino) - Francesco Cescutti (tastiere). A seguire dj set. Il locale "The Big Rock Food & Beer" è aperto tutti i giorni dalle 18 fino alle 2 con steak house, snackeria, birra cruda e cucina multietnica oltre a music rock dagli anni '50 ad oggi ed eventi sportivi in diretta. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 0444.267203 - 348.7373330.

