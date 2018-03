Beethoven, Integrale delle 32 Sonate - Filippo Gamba

Stagione Concertistica 2017/18

INTEGRALE DELLE SONATE DI BEETHOVEN

quarto concerto

Teatro Comunale di Vicenza



Filippo Gamba al pianoforte



Sonate op. 22, op. 26, op. 27 n. 1 e 2



Filippo Gamba, preceduto dagli approfondimenti del musicologo Alessandro Zattarin nel foyer del Teatro Comunale, presenta il quarto appuntamento del suo viaggio all’interno delle 32 Sonate di Beethoven. Siamo ormai arrivati all’op. 22 (con la “Grande Sonate pour Pianoforte” pubblicata nel 1802), all’op. 26 (“Marcia funebre” in la bemolle maggiore) e alle due Sonate dall’op. 27: la numero 1 “Sonata quasi una fantasia” e la celeberrima numero 2 in Do diesis minore “Al chiaro di luna”, da eseguirsi – secondo le indicazioni dell’autore – “delicatissimamente e senza sordino”.





BIGLIETTI:

intero euro 22

ridotto over65 euro 16

ridotto under30 euro 12



PREVENDITA:

Biglietteria Teatro Comunale

tel. 0444 324442

www.tcvi.it



Società del Quartetto

tel. 0444 543729

www.quartettovicenza.org