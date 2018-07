Bassano City Of Jazz: musica negli angoli e nelle piazze della città

Bassano sarà per una sera capitale del jazz 🎷 Bassano City Of Jazz è l'ultimo degli appuntamenti di Bassano Sotto le Stelle 2018, serata realizzata in collaborazione con Operaestate Festival Veneto.

Mercoledì 25 luglio, a partire dalle ore 21.00, si esibiranno negli angoli e nelle piazze della città Anita & The Bouncebits, Bel Tempo Quartet, Teda Tocar, Leonardo Franceschini Trio, Saka & friends, Chautauqua Trio, The Dew, Radio Cafè, Standard for tonight.