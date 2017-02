Bass Therapy Karnival: "Radio Fontani Sound System" al CSA Arcadia di Schio

Sabato 25 febbraio dalle 22 alle 4 il CSA Centro Sociale Arcadia di Schio in via Lago di Tovel 18 presenta l'evento "Bass Therapy Karnival Edition" con il concerto live reggae/dub del gruppo "Radio Fontani Sound System". Pre and aftershow: wavedub soundsystem feat Junior Clarke and Mr. Pidduck. La mascherà più originale vincerà 5 litri di vino rosso. Ingresso unico a 5 euro. Partner: Hemporium vicenza.

Note biografiche sui "Radio Fontani Sound System": gruppo trentino di ska rocksteady, roots reggae e dub, fondato a Folgaria (località Fontani da cui il nome del complesso) nel 2011. Il progetto nasce dalla passione per la roots music, il reggae delle origini nato in Jamaica negli anni '70 come espressione di lotta per i diritti e di liberazione da ogni forma di oppressione. Contro la tendenza commerciale, Radio Fontani vuole promuovere il messaggio cosciente del reggae autentico, rifiutando ogni deriva omofoba, sessista e aggressiva, abbracciando la spinta della filosofia rasta, che si oppone alle diseguaglianze sociali del sistema. Membri del gruppo: Fiaba (selecta & dub master) - Cami (selecta) - Allo (singer) - Leila (singer) - Franz (guitar & sounds).

